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Петербург и Ленобласть бьют рекорды проектного финансирования
Сегодня, 8:23
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Петербург и Ленобласть бьют рекорды проектного финансирования

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За год число эскроу-счетов в городе выросло в 3,6 раза.

В Петербурге и Ленобласти темпы жилищного строительства спровоцировали всплеск на рынке. При этом объекты возводятся за счет средств застройщиков, а не дольщиков. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные статистики Центробанка.

Так, деньги дольщиков перечисляются на эскроу-счета, а обналичить их застройщик может только после того, как выполнить все обязательства. Так, за год число эскроу-счетов выросло в 3,6 раза в Петербурге. В Ленобласти увеличение произошло в два раза.

В сообщении говорится, что новый способ финансирования является нормой, которая пописана в законе.

Ранее Piter.TV сообщал, что в пяти районах Петербурга убрали незаконные автостоянки. 

Фото: pixabay 

Теги: жилищное строительство, эскроу-счета
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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