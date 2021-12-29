В пяти районах Петербурга убрали незаконные автостоянки

В частности, прекратили работу стоянки на улице Беринга, на улице Передовиков, где сегодня снесли металлическое ограждение и будку охраны

В пятницу, 18 февраля, стало известно, что в пяти районах Петербурга снесли незаконные автостоянки в результате рейдов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Нелегальные парковки были расположены в Приморском, Василеостровском, Кировском, Фрунзенском и Красногвардейском районах. На некоторые из них жаловались местные жители.

В частности, прекратили работу стоянки на улице Беринга, на улице Передовиков, где сегодня снесли металлическое ограждение и будку охраны. Кроме этого, на Двинской, на проспекте Авиаконструкторов, а на Екатерининском проспекте и Морской набережной разрешения были, но стоянки там сделали больше по площади, чем указано в договоре.

Нарушителям были выписаны штрафы и составлены административные протоколы. Кроме этого, недобросовестные владельцы возместят затраты на освобождение незаконно занятых участков.

Ранее мы писали, что в Петербурге демонтировали незаконные автостоянки и парковки в 10 районах.

Фото: Piter.tv