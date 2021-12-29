В Петербурге демонтировали незаконные автостоянки и парковки в 10 районах

Нарушителям грозит штраф, а также им придется возместить затраты на работы по демонтажу.

Нелегальные автостоянки и индивидуальные парковочные места в десяти районах Петербурга ликвидировали. Об этом в четверг, 27 января, сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом Петербурга.

Специалисты ликвидировали парковку площадью 3 тыс. квадратных метров, владельцы которой не заключали с городом никаких договоров.

На проспекте Сизова также устранили подобную стоянку, договор об аренде которой был расторгнут в начале 2020 года. Там, на участке площадью более 1,5 тысячи квадратных метров были демонтированы ограждения, шлагбаум, будка охраны.

Помимо этого, незаконные парковки нашли на Софийской улице, Северном проспекте, Морской набережной, улице Черникова в Ломоносове, Конюшенной улице в Павловске. Отмечается, что на проспекте Авиаконструкторов работала нелегальная платная стоянка.

Помимо стоянок, проверяющие нашли самовольно установленные шлагбаумы, бетонные полусферы, блокираторы, металлические столбики и другие ограждающие конструкции для резервирования мест стоянки. В частности, на Большом проспекте В.О., улицах Ленсовета, Десантников, Нахимова, Асафьева, Профессора Попова, Маршала Казакова, на Московском, Комендантском, Приморском проспектах и ряде других улиц.

Нарушителям грозит штраф, а также им придется возместить затраты на работы по демонтажу.

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Фото: Piter.tv

