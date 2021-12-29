Почти 4500 часов парковки оплатили в новогодние праздники автомобилисты через Сбербанк в Петербурге

Общая сумма операций составила почти полмиллиона рублей.

В новогодние праздники петербургские автомобилисты оплатили 4500 часов парковки при помощи мобильного приложения Сбербанк Онлайн. На эти цели водители потратили почти полмиллиона рублей.

Сервис по оплате городских парковок через Сбербанк стартовал в июле прошлого года. С этого момента было совершено около 25 тысяч операций на сумму более 3 млн рублей.

Мы планируем развивать проект, потому что интерес к нему со стороны автолюбителей постоянно растет. Сегодня сервис онлайн-оплаты парковки доступен на территории Петербурга, но в перспективе – его запуск в других регионах Северо-Запада. Виктор Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Чтобы оплатить паркинг через банкомат или мобильный банк, нужно зайти в раздел "Платежи", ввести в поисковой строке "Парковки" или выбрать подраздел "Транспорт", далее – подраздел "Парковка". Затем выбрать услугу "Почасовая оплата", указать номер транспортного средства, зону парковки, мобильный телефон и количество часов, на которое планируется припарковать транспортное средство. В завершении нужно проверить данные и подтвердить платеж.

При оплате услуги взимается комиссия в размере от 1% до 3% в зависимости от способа оплаты.

Фото: Piter.TV