По его словам, нынешний курс негативно влияет на экспортные отрасли российской экономики.

Глава Сбербанка Герман Греф высказался о равновесном курсе рубля к доллару. Об этом он заявил на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.

По словам Грефа, нынешний курс далек от равновесия и негативно влияет на экспортные отрасли российской экономики. Он уточнил, что равновесным сейчас является валютный курс выше 100 рублей за доллар. Глава Сбербанка отметил, что бюджет сталкивается с повышенным дефицитом, а министерство финансов встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками. Напомним, что на сегодняшний день официальный курс доллара составляет 78,48 рубля.

Ранее мы сообщали, что курс рубля практически не отреагировал на решение ЦБ понизить ключевую ставку.

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