Новостройки Петербурга и области достроят без эскроу-счетов

Это коснется 91% городских и 85% областных проектов.

Большинство новостроек, а именно 91% в Петербурге и 85% многоквартирных домов в Ленобласти, будут достраивать по старой схеме, без использования эскроу-счетов. Об этом говорят данные АО "Ленстройтрест".

Еще в октябре комитет по строительству публиковал цифры, согласно которым под критерии соответствия, то есть, готовности и процента распроданных квартир, подходили 73% всех проектов. Теперь их достроят по-старому. Около четверти объектов попадут под проектное финансирование или перейдут под крыло компаний, которые отдадут для завершения работ собственные средства. Примерно 14 проектов могут вовсе не получить деньги от банков, поскольку их считают вызывающими опасения, а 2% проектов отнесли к проблемным.

При этом, по словам главы организации Валерии Малышевой, на продажи ситуация никак не повлияет. Актуальна пока лишь проблема с нагрузкой банков, которые могут работать с эскроу-счетами.

Не так давно мы писали, что в Петербурге и Ленобласти по счетам эскроу продана 841 квартира.

Фото: Piter.TV