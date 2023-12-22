Стоимость отделочных материалов в Петербурге выросла на 20%

При этом застройщики не готовы отказываться от чистовой отделки квартир.

Стоимость отделочных материалов в Петербурге выросла с конца 2022 года на 20%. Об этом 12 марта пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на представителей строительных компаний.

В связи с подорожанием отделочных материалов увеличилась цена и на отделку от застройщика. Генеральный директор Агентства недвижимости "КВС" Анжелика Альшаева отметила, что с этим "бороться сложно, но делается все возможное", в частности, большую роль играет переход на отечественные материалы.

В течение года наблюдался рост стоимости на все: строительно-монтажные работы, арматуру, бетон. Кроме того, увеличился расход на персонал. К примеру, эксперты сообщили, что цена на межкомнатные двери увеличилась на 12%, на керамогранит и керамическую плитку – на 18-20%. Ламинат подорожал на 15%, и это связано со снижением курса рубля и ростом стоимости на логистику.

При этом застройщики не готовы отказываться от чистовой отделки квартир, поскольку 95% клиентов выбирают жилье именно с ней.

Ранее мы рассказывали о том, что за 4 года "вторичка" в Петербурге подорожала на 72%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)