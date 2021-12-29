Названы районы Петербурга с самыми дорогими новостройками

Наблюдается снижение покупательской способности.

Эксперты сообщают, что спрос на квартиры бизнес- и премиум-класса растет на фоне общего снижения покупательской способности. Об этом пишут "Невские новости".

Отмечается, что покупательская активность снижается на рынке первичной недвижимости. Так, в 2021 году стоимость "квадрата" на первичном рынке жилья вырос на 29% в сегменте бизнес-класса и составила 256 тыс. рулей. А квадратный метр жилья премиум-класса увеличилась на 34%, до 398 тыс. рублей. В проектах премиум-класса темп роста цен сохраняется на высоком уровне — 3–5 % в месяц.

Как сообщил президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский, в среднем недвижимость подорожала на 5-10%. При этом застройщики не дают практически никаких скидок, их не было в декабре.

Их отделы продаж выполнили планы первого квартала — первого полугодия 2022 года. Не было целесообразности скидывать цены. Поэтому объектов недвижимости становится меньше, соответственно цена идет вверх. Игорь Горский, президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Самыми популярными остаются центральные околоцентральные районы, в том числе Петроградская, Выборгская сторона.

Рнее мы писали, что молодые семьи в Петербурге смогут получить беспроцентную рассрочку на покупку квартиры.

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