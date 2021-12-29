Молодые семьи в Петербурге смогут получить беспроцентную рассрочку на покупку квартиры

В бюджете на 2022-2024 годы заложено более 57 миллиардов рублей на программы улучшения жилищных условий горожан.

Во вторник, 16 февраля, в пресс-службе Смольного рассказали, что в этом году беспроцентную рассрочку на 10 лет на покупку квартиры смогут получить более 500 молодых семей.

В восьми расселенных многоквартирных домах, предназначенных для молодых семей – очередников, проведет ремонт городской центр доступного жилья.

До 2024 года в бюджете заложили более 57 млрд рублей на программы улучшения жилищных условий горожан. Особое внимание уделяется молодым семьям: им предлагают квартиры в домах, прошедших комплексный капитальный ремонт. По словам губернатора, так решается еще одна задача – реконструкция исторических зданий, который до этого были в аварийном состоянии.

Первым сдадут исторический дом на Рижском проспекте, 23. В нем поселят 1800 молодых семей. Кроме этого ремонтируется дом на 11-й Красноармейской улице, дом №23 на Кирилловской и другие.

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