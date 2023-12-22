В январе в Петербурге построили почти 13 тыс. квартир

В прошлом месяце лидером стал Выборгский район.

В январе в Петербурге введено 560 тыс. "квадратов" жилья – 76 домов на почти 13 тыс. квартир, включая индивидуальное строительство. Это больше на 8%, чем годом ранее, когда за первый месяц сдали 518 тыс. "квадратов". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 12 февраля.

В прошлом году введено на 25% больше жилья, чем было установлено планом Минстроя. На 2024 год запланировано строительство 2,65 млн квадратных метров. Это плановые показатели министерства, и мы их точно исполним. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В прошлом месяце лидером стал Выборгский район: там с начала года ввели три дома на 2 тыс. квартиры общей площадью 110 тыс. "квадратов". Второе место занял Красногвардейский район с 93 тыс. "квадратов" жилья – шесть домов на около 2 тыс. квартиры. Замыкает тройку Приморский район, где сдали четыре дома на 2 тыс. квартиры площадью 80 тыс. "квадратов".

Кроме того, в январе в городе ввели 24 объекта общегражданского назначения, среди которых – детский сад на 420 мест в Красносельском районе, складские помещения в Пушкинском, Приморском и Красносельском районах, магазины, административные здания.

Ранее на Piter.TV: на рынке вторичной недвижимости Петербурга и Ленобласти растет спрос на жилье.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)