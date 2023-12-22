На рынке вторичной недвижимости Петербурга и Ленобласти растёт спрос на жильё

Согласно проведенному исследованию, наибольшая разница в ценах на готовое и строящееся жилье наблюдается в Центральном районе.

По итогам 2023 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости в Северной столице составила 237,8 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 199,9 тыс. рублей. Такие данные предоставлены агентством недвижимости "Прайд Групп", пишет "Петербургский дневник".

Согласно проведенному исследованию, наибольшая разница в ценах на готовое и строящееся жилье наблюдается в Центральном районе Петербурга. По словам гендиректора агентства недвижимости Алексей Бондарева, в декабре средняя цена на первичном рынке в центре города была около 445,6 тыс. рублей за один кв.м, в то время как на вторичном рынке – около 245,7 тыс. рублей за 1 кв.м. Разница, таким образом, составляет почти 200 тыс. рублей за 1 кв.м жилья. Вторым районом с наибольшей разницей в ценах является Петроградский, где цена за квадратный метр в новостройках в среднем составляет 418,2 тыс. рублей, а на вторичном рынке – 314,2 тыс. рублей. Бронзовую медаль в этом рейтинге занял Фрунзенский район, где разница в ценах составляет 87,2 тыс. рублей.

В среднем, как уточнил Бондарев, на первичном рынке за кв.м жилья платят около 282,9 тыс. рублей, а на вторичном – около 195,7 тыс. рублей. Самая незначительная разница в ценах (всего 9,8 тыс. рублей) зафиксирована в двух случаях. В Курортном районе цена за квадратный метр в новостройках сейчас составляет 203,7 тыс. рублей, а в готовом жилье – 193,9 тыс. рублей. В Пушкинском районе цена на первичном рынке составляет в среднем 171 тыс. рублей за квадратный метр, а на вторичном – 161,2 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV