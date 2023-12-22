Объём свободных площадей в петербургских БЦ сократился на 30% за год

За год на рынок офисной недвижимости города поступило минимальное количество новых офисных площадей, что, вместе с высоким спросом, привело к сокращению вакансий.

Согласно отчёту консалтинговой компании "NF Group", общая площадь свободных офисных помещений класса A и B в Санкт-Петербурге сократилась на 30% и составила 303,8 тыс. кв.м.

Аналитики отметили, что за год на рынок офисной недвижимости города поступило минимальное количество новых офисных площадей, что, вместе с высоким спросом, привело к сокращению вакансий. Особенно активной оказалась IT-индустрия, которая заняла более 51% арендованной площади.

Директор департамента офисной недвижимости "NF Group" в Петербурге Марина Соколова добавила, что, по мнению аналитиков, к 2024 году будет завершено строительство 180 тыс.кв.м офисных помещений класса A и B, из которых менее 100 тыс.кв.м будет доступно для аренды. Это существенно ниже существующего спроса. Учитывая ограниченное количество объектов в строительстве, в 2024 году выбор офисных помещений для арендаторов будет сильно ограничен, а уровень свободных площадей на рынке сократится до 5-6%.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)