Крупный турецкий застройщик рааспродаёт недвижимость в Петербурге

Продажа связана с намерением компании покинуть российский рынок.

Строительная компания Renaissance Development (подразделение турецкого холдинга Rönesans) планирует продать свои бизнес-центры в Петербурге одним лотом, сообщает газета "Коммерсант СПб" со ссылкой на свои источники.

Продажа связана с намерением компании покинуть российский рынок. Портфель застройщика оценивается на рынке в 20 млрд рублей. В нем находится 740 тыс. кв.м. офисной, торговой и гостиничной недвижимости в России, включая девять бизнес-центров класса "А" и "В+" в Санкт-Петербурге (на улицах Смолякова, Марата, Херсонской, Решетникова, Лиговском и Владимирском проспектах и др.), а также два торгово-развлекательных центра в Ярославле и Сургуте, и комплекс Neva Towers в районе "Москва-Сити".

Эксперты рынка полагают, что портфель разработчика в Петербурге может быть интересен сетевым арендаторам и инвестиционным фондам недвижимости, однако количество заинтересованных сторон будет ограничено.

Ранее мы сообщили о том, что крупный девелопер заинтересовался застройкой автодилерских центров Infinity и Nissan.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)