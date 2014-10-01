Из-за угроз лжеминеров в Петербурге эвакуировали 5,5 тыс. школьников

Заведено два уголовных дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В Петербурге и Ленобласти неизвестные "заминировали" различные учреждения и организации. Правоохранители проверили более 3,3 тыс. объектов, пишет портал konkretno.ru.

Известно, что 16 сентября с ночи до вечера на электронные адреса и номера телефонов с трех электронных адресов и номеров IP-телефонии поступили сообщения о "минировании" объектов. Была проведена проверка 2,8 тыс. школ, 301 больницы и поликлиники, 138 органов власти. В результате взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Эвакуировали 5,5 тыс. человек из восьми школ в Красногвардейском районе. Заведено два уголовных дела по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее на Piter.TV: посетителей Московского районного суда Петербурга эвакуировали.

Фото: Piter.TV