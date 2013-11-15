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Посетителей Московского районного суда Петербурга эвакуировали
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Посетителей Московского районного суда Петербурга эвакуировали

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Уточняется, что эвакуация состоялась из-за сообщения о "минировании" здания.

В Петербурге 28 августа эвакуировали посетителей Московского районного суда. Об этом пишет 78.ru

Уточняется, что эвакуация состоялась из-за сообщения о "минировании" здания. Несмотря на поступившую угрозу, суд оперативно вернулся к работе. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются, полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее неизвестный мужчина, который переиграл в криптовалютную игру Hamster Kombat, сообщил о бомбе на детской площадке в Ломоносове. На месте, указанном неадекватом, ничего не нашли. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: лжеминер, московский районный суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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