Посетителей Московского районного суда Петербурга эвакуировали

Уточняется, что эвакуация состоялась из-за сообщения о "минировании" здания.

В Петербурге 28 августа эвакуировали посетителей Московского районного суда. Об этом пишет 78.ru.

Уточняется, что эвакуация состоялась из-за сообщения о "минировании" здания. Несмотря на поступившую угрозу, суд оперативно вернулся к работе.

Обстоятельства случившегося устанавливаются, полицейские разыскивают злоумышленников.

Ранее неизвестный мужчина, который переиграл в криптовалютную игру Hamster Kombat, сообщил о бомбе на детской площадке в Ломоносове. На месте, указанном неадекватом, ничего не нашли.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)