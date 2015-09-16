Неизвестный, переигравший в Hamster Kombat, "заминировал" детскую площадку в Ломоносове

На месте, указанном мужчиной, не нашли никаких бомб.

Неизвестный мужчина, который переиграл в криптовалютную игру Hamster Kombat, сообщил о бомбе в Ломоносове в ночь на 15 августа. Полицейским прошлось лезть под горку, пишет "Фонтанка".

По словам анонима, он заложил взрывчатку во дворе дома 5к1 на улице Федюнинского, спрятав ее под горкой на детской площадке. При этом звонивший путался в показаниях: СВУ было два, три, также речь шла о гексогене и тротиле. Свои угрозы он объяснял тем, что "переиграл в хомяка".

На месте, указанном неизвестным, не нашли никаких бомб. Неадеквата ищут правоохранители.

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Фото: Piter.TV