Лжеминер из Стрельны арестован в Петербурге

Мужчина вину признал.

Петродворцовый районный суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении лжеминера. Жителю Стрельны вменяется ч. 1 ст. 207 УК РФ, рассказали 20 июня в объединенной пресс-службе городских судов.

Фигурант 7 января 2024 года из своей квартиры в доме 17 по улице Львовской, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона позвонил на номер "112" Службы экстренных вызовов СПб ГКУ "ГМЦ" и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся акте терроризма по адресу своего проживания.

Мужчина вину признал. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на год.

Ранее подростка петербургский суд приговорил за 18 сообщений о "минировании".

Фото: Piter.TV