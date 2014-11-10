Суд вынес приговор по делу о покушении на убийство в Ломоносове

Инцидент произошел в 2022 году.

Петродворцовый районный суд огласил приговор в отношении мужчины, который признан виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 3 октября.

Инцидент произошел 2 апреля 2022 года в Ломоносове на участке между домом 1/7 по улице Дегтярева и домом 9/21 по улице Александровская. Обвиняемый, на почве внезапного конфликта с С., нанес потерпевшему не менее двух ударов рукой в область головы и не менее одного удара кулаком в правую область груди, чем причинил С. тяжкий вред здоровью.

Фигурант признал вину частично. Он указал, что не бил С. в грудь, пострадавший сам упал на асфальт и получил эту травму.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее на Piter.TV: гендиректор учреждения для престарелых ответит в суде из-за нарушений.

Фото: Piter.TV