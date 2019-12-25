Гендиректор учреждения для престарелых ответит в суде из-за нарушений

Директриса социального учреждения для престарелых и инвалидов предстанет перед судом.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней местной жительницы. Она обвиняется по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, генеральный директор организации, осуществляющей уход за пожилыми людьми и инвалидами в Парголово в период с декабря 2021 года по май 2023 года не организовала в здании по месту оказания услуг выполнение требований пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологического законодательства, чем создала угрозу жизни и здоровью.

Дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение для общественников, вымогавших деньги в магазине в Сестрорецке.

Фото: прокуратура Петербурга