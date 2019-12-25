Прокуратура утвердила обвинение для общественников, вымогавших деньги в магазине в Сестрорецке

Общественники вымогали деньги у владельца магазина, продавшего алкоголь подростку

Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин. Они обвиняются по пункту "а" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, фигуранты уголовного дела, являясь представителями одной из общественных организаций по защите прав потребителей, разработали преступный план совершения вымогательства. Например, в феврале 2023 года они проводили "контрольную закупку" алкогольной продукции несовершеннолетним в одном из магазинов Сестрорецка. После продажи продукции подростку обратились к руководству магазина и под предлогом неразглашения данных о правонарушении потребовали деньги. Директор магазина передал 45 тысяч рублей.

Дело передано в Сестрорецкий районный суд.

Ранее сообщалось, что суд дал 1,5 года общего режима грабителю, ударившему пенсионерку.

Фото: Piter.TV