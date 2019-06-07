Суд дал 1,5 года общего режима грабителю, ударившему пенсионерку

Грабитель отобрал у 80-летней пенсионерки имущество на 16 тысяч рублей.

Прокуратура Кировского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины. Он признан виновным по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в декабре 2022 года обвиняемый шел за пожилой женщиной по улице Стойкости и зашел с ней в подъезд, где ударил по голове, забрал телефон и скрылся.

Общий ущерб, нанесенный пенсионерке, составил 16 тысяч рублей.

Суд назначил грабителю 1,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что суд прекратил дело о причинении вреда костылем на улице Бабушкина.

Фото: Piter.TV

