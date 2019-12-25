Суд прекратил дело о причинении вреда костылем на улице Бабушкина

Мужчина ударил костылем своего оппонента в диалоге на улице Бабушкина.

Невский районный суд Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении мужчины, который обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пункт "з" части 2 статьи 112 УК РФ (умыщенное причинение вреда здоровью средней тяжести предметом, используемым как оружие). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, во дворе дома на улице Бабушкина обвиняемый поссорился с мужчиной и, держа в руках костыль, толкнул им потерпевшего, от чего тот получил травмы.

Суд дело прекратил из-за примирения сторон. Обвиняемый возместил потерпевшему причиненный ущерб.

Ранее сообщалось, что петербуржец проломил брату череп рожком для обуви.

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