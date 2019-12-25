Петербуржец проломил брату череп рожком для обуви

Он предстанет перед Кронштадтским районным судом.

В Кронштадтском районе Петербурга перед судом предстанет молодой человек, который проломил брату череп рожком для обуви. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 20-летний молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 26 мая 2023 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в доме по улице Ленинградской в Кронштадте, в ходе драки нанес не менее одного удара по голове родному брату рожком для обуви.

Потерпевший получил перелом свода черепа, что судмедэксперты расценили, как тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кронштадтский районный суд.

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Фото: Piter.tv