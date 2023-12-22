Петродворцовый районный суд запретил 633 украинских сайта

Распространение информации на 633 сайтах теперь запрещено на территории РФ.

Петродворцовый районный суд Петербурга удовлетворил заявление прокурора Ломоносовского района Ленобласти о запрете нескольких сотен украинских сайтов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов 18 января.

В ходе проверки прокуратура установила, что на 633 сайтах размещена информация украинской хостинговой компании "Hostiko", посредством которых совершаются мошеннические действия в отношении граждан РФ. При переходе на ресурсы появляется уведомление "страница не доступна", и это – не признак их неработоспособности. Злоумышленники используют CDN (сеть доставки контента). Она позволяет хранить копии веб-страниц на различных серверах, распределенных по всему миру.

Суд указал, что запрещается распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Распространение информации на 633 сайтах теперь запрещено на территории РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что суд Петербурга приговорил к восьми годам медбрата, пытавшегося поджечь военкомат.

Фото: Piter.TV