Суд Петербурга приговорил к восьми годам медбрата, пытавшегося поджечь военкомат

Первые 2,5 года осуждённый проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.

Первый Западный окружной военный суд приговорил 27-летнего медбрата Максима Асрияна (включён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) к восьми годам лишения свободы. Он признан виновным в покушении на теракт (статья 205 УК с применением статьи 30 УК) и совершении госизмены (статья 275 УК РФ). Об этом пишет Объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Фигурант дел был задержан в Пулково осенью 2022 года и согласился сотрудничать со следствием. Первые 2,5 года осуждённый проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Обвинение просило для него четырнадцать лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре 2022 года мужчина направился к зданию военкомата на Южном шоссе с целью поджечь его. Однако на месте он передумал исполнять задуманное и попытался скрыться.

Ранее мы сообщили о том, что солиста группы "Щенки" арестовали после концерта в Петербурге.

Фото: Piter.TV