Солиста группы "Щенки" арестовали после концерта в Петербурге

На Максима Моисеева составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Калининский районный суд привлек к административной ответственности 37-летнего солиста музыкального объединения "Щенки" Максима Моисеева после концерта в одном носке в Петербурге на Арсенальной набережной. На него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов 9 января.

Артист прокомментировал суду свой "перфоманс".

Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет, и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так. Максим Моисеев, солист группы "Щенки"

Музыканту назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца задержали из-за стрельбы во время дорожного конфликта.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга