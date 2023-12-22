Конашенок арестован в Петербурге за мелкое хулиганство

Ранее стало известно о том, что в его отношении возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

Смольнинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности мужа экс-гендиректора "Новой Голландии" Роксаны Шатуновской, покинувшей накануне пост, Николая Конашенка по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ранее стало известно о том, что в его отношении возбудили уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма).

По данным руководителя Объединенной пресс-службы городских судов Дарьи Лебедевой, 25 марта в дежурную часть 76-го отдела полиции УМВД России по Центральному району Петербурга доставили Николая Конашенка, который у дома по улице Мытнинской "вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью". Суд назначил фигуранту 14 суток административного ареста.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, Николая Конашенка задержали в Пулково вечером 25 марта. Его посты в социальных сетях, связанные с заявлениями о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", содержат высказывания с признаками экстремизма.

Фото: Piter.TV