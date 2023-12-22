За дебош в петербургском клубе задержан и. о. главы администрации МО Ленобласти

На него составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, исполняющего обязанности по охране общественного порядка).

В Петербурге за дебош в состоянии алкогольного опьянения в одном из клубов Приморского района ночью 7 апреля задержан и. о. главы администрации муниципального образования (МО) "Юкковское сельское поселение" 1985 года рождения. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Информация о групповой драке в заведении поступила правоохранителям сегодня в 03:00. На место происшествия выехали сотрудники ППСП и ДПС УМВД по Приморскому району города. Для выяснения обстоятельств были задержаны несколько человек. Однако один из них перегородил путь полицейским и попытался "отбить" друга. При задержании мужчина сопротивлялся и угрожал, сказав, что у правоохранителей "будут проблемы". Им оказался и. о. главы администрации МО "Юкковское сельское поселение" Максим Белов.

В отношении главного дебошира уже возбуждались уголовные дела по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношение представителя власти) и ст. 327 УК РФ (подделка документов). В воскресенье на него составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, исполняющего обязанности по охране общественного порядка).

Ранее мы рассказывали о том, что по подозрению в получении взятки в размере 40 тыс. рублей задержали главу МО "Звездное".

Фото: Piter.TV