Столкнувший петербуржца с эскалатора в ТРК "Родео Драйв" заключен под стражу

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Калининский районный суд заключил под стражу до 10 января 2024 года мужчину, который столкнул своего оппонента в конфликте с эскалатора в ТРК "Родео Драйв" 11 ноября. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 13 ноября.

Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Петербуржец, который упал в проем между эскалаторами со второго этажа, ранее не был знаком с ним. Пострадавшему своевременно оказали медицинскую помощь.

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