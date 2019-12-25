Мошенники из КНР вернут жительнице Петербурга 1 млн рублей за дроны

Получив деньги, они перестали выходить на связь и товар не передали.

Калининский районный суд Петербурга рассмотрел иск горожанки к четверым гражданам КНР о взыскании неосновательного обогащения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По словам женщины, 20 июня прошлого года она зашла на интернет-платформу для приобретения дронов. Денежные средства на общую сумму более 948 тыс. рублей были переведены несколькими платежами ответчикам. Получив деньги, они перестали выходить на связь и товар не передали.

Истец просила взыскать денежные средства, переведенные за дроны, расходы на оплату юридических услуг в размере 250 тыс. рублей и государственной пошлины в 16,3 тыс. рублей. Ответчики в судебное заседание не явились, о ходе рассмотрения дела извещались надлежащим образом.

Разрешая заявленные требования в части взыскания неосновательного обогащения, суд принял во внимание, что истцом доказан факт перечисления ответчикам денежных средств в отсутствие законных на то оснований. Ответчики же не воспользовались своим правом по предоставлению доказательств в обоснование возможных возражений по делу, тем самым приняли на себя риск соответствующих процессуальных последствий. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Суд взыскал с ответчиков 948 тыс. рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в 145,6 тыс. рублей, госпошлину и проценты по дату фактического исполнения решения суда в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

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Фото: Piter.TV