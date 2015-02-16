В Петербурге житель Хабаровска обманул участников СВО на 1 млн рублей

По версии следствия, фигурант совместно с двумя сообщниками действовал от лица юридической фирмы.

В Адмиралтейском районе Петербурга 14 октября был задержан 24-летний житель Хабаровского края, который находился в федеральном розыске. Молодого человека обвиняют в мошенничестве на 1 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его жертвами становились участники СВО и члены их семей, пишет Neva.Today.

По версии следствия, фигурант совместно с двумя сообщниками действовал от лица юридической фирмы. Уточняется, что они предоставляли ложную информацию о возможностях решения определенных вопросов за денежное вознаграждение. В частности, "фирма" предлагала военнослужащим и членам их семей помощь в получении несуществующих льгот, выплат и жилищных сертификатов.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Соснового Бора передала курьеру мошенников 1 млн рублей

Фото: Piter.TV