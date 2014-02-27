Жительница Соснового Бора передала курьеру мошенников 1 млн рублей

Злоумышленника задержали в Петербурге.

В Петербурге задержали курьера мошенников, который обманул пенсионерку под предлогом "сохранности сбережений", сообщили в ГУ МВД России по региону.

Ночью 13 октября в полицию обратилась 77-летняя жительница дома 12 по улице Молодежной в Сосновом Бору. Заявительнице позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По словам злоумышленника, на ее счету происходили мошеннические действия, поэтому необходимо было все свои деньги передать "для сохранения" в банк через курьера. Так, потерпевшая передала мужчине 1 млн рублей. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Вечером 14 октября на улице Академика Лебедева в Северной столице за совершение этого преступления задержали 19-летнего жителя Мурманской области.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге задержали трех дропперов, разводивших пенсионерок на крупные суммы.

Фото: Piter.TV