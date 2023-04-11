В Петербурге задержали трёх дропперов, разводивших пенсионерок на крупные суммы

Один из таких курьеров признался, что совершил не менее 10 преступлений.

Полиция в Санкт-Петербурге задержала трёх дропперов ("дроп" или "дроппер" — это человек, который вольно или невольно оказывает услуги мошенникам, выступая в роли курьера).

Одной из пострадавших стала 77-летняя петербурженка с Пискаревского проспекта. Сначала ей названивала неизвестная, убеждая, что мошенники пытаются завладеть её банковским счётом. Женщина в итоге отдала 2 млн 603 тысячи для "обеспечения их безопасности" неизвестному курьеру. Позже был задержан 20-летний подозреваемый.

Ещё одной 83-летней пенсионерке с проспекта Большевиков звонили "юристы телефонной компании" по поводу продления договора на оказание услуг связи. В результате женщина отдала курьеру 550 тысяч рублей. Задержан 18-летний житель Красноярского края, проживавшего в хостеле на Садовой улице.

Третья пострадавшая — 91-летняя жительница с улицы Брянцева. По телефону её убедили, что в отношении неё совершаются мошеннические действия. Пожилая женщина передала курьеру более 1,2 млн рублей. 21-летний дроппер признался, что совершил около десятка курьерских "ходок" к обманутым пенсионерам.

Все дропы-мошенники были найдены и задержаны, заведены уголовные дела по статье о мошенничестве.

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Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти