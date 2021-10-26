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После столкновения петербуржца с эскалатора в ТРК "Родео Драйв" возбуждено уголовное дело
Сегодня, 12:40
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После столкновения петербуржца с эскалатора в ТРК "Родео Драйв" возбуждено уголовное дело

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Пострадавший упал со второго этажа в лестничный пролет.

В Калининском районе Петербурга 11 ноября между посетителями ТРК "Родео Драйв" произошел конфликт, в результате которого один из них толкнул оппонента с эскалатора. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Пострадавший упал со второго этажа в лестничный пролет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с сотрясением мозга. 

На "тревожную кнопку" нажал охранник "Родео Драйва". Полиция задержала безработного 39-летнего мужчину, он находится в изоляторе временного содержания.

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе задержан стрелявший в своего приятеля.

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на убийство, трк родео драйв
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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