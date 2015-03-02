В Невском районе задержан стрелявший в своего приятеля

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

11 ноября в полицию Невского района обратился 38-летний петербуржец и сообщил, что он находится в квартире дома 12 по улице Бадаева с огнестрельным ранением пальца.

По данным ГУ МВД России по городу, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии со множественными огнестрельными ранениями головы, шеи и конечностей.

В тот же день у дома 6/17 по улице Полозова был задержан подозреваемый в совершении преступления – 51-летний мужчина. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, на фоне внезапно возникшего конфликта выстрелил из травматического пистолета в приятеля и скрылся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что хулиган выстрелил из аэрозольного пистолета на Купчинской улице в ответ на замечание.

Фото: Piter.TV