Глава СК поручил доложить о ряде дел с участием несовершеннолетних в Петербурге

Все дела были возбуждены накануне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин вечером 24-го сентября поручил доложить о ходе расследования целого ряда дел из Петербурга, где замешаны несовершеннолетние, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В частности, глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту насильственных действий сексуального характера, которые накануне предпринял таксист-мигрант в отношении 16-летней девушки на проспекте Солидарности.

Также Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову предоставить данные о проводимом расследовании дела по факту противоправных действий подростков, накануне стрелявших из пневматики в сторону несовершеннолетних девушек.

Помимо прочего Олегу Бобкову поручено доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав подростка, на которого, согласно сообщениям СМИ, напали двое взрослых мужчин.

Все дела были возбуждены накануне. Piter.TV писал подробно о каждом из происшествий.

Фото: пресс-служба СК РФ