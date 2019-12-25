Двое мужчин избили подростка на Маршала Жукова

Предварительно установлено, что они проявили агрессию к 15-летнему парню из-за замечания, сделанного в их адрес.

Вечером в понедельник, 23 сентября, в полицию Кировского района поступило сообщение о том, что на детской площадке у дома 60 по проспекту Маршала Жукова происходит нападение на подростка.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские немедленно прибыли на место происшествия, где задержали двух местных жителей без постоянного места работы, возрастом 36 и 38 лет. Предварительно установлено, что они проявили агрессию к 15-летнему парню из-за замечания, сделанного в их адрес.

Позднее в полицию обратилась мать подростка с заявлением о происшествии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге подростки стреляли из пневмата в девушек на детской площадке.

Фото: Piter.TV