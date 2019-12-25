В Петербурге подростки стреляли из пневмата в девушек на детской площадке

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером в понедельник, 23 сентября, в полицию Красносельского района поступило сообщение от 16-летней девушки о том, что на детской площадке у дома 152 по проспекту Ветеранов мальчики стреляют из пневматического пистолета.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, после прибытия на место происшествия, полицейские выяснили, что двое подростков, учащихся девятого класса, 15 и 16 лет, выстрелили из пневматического пистолета в сторону девушки и её 14-летней подруги. Последняя, получившая травму ноги, была вынуждена обратиться в травмпункт, и после оказания медицинской помощи была отпущена домой в удовлетворительном состоянии.

Стрелявшие подростки были задержаны и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства, куда также были вызваы их родители. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка обратилась в полицию после жалобы дочери на таксиста.

Фото: Piter.TV