СК возбудил уголовное дело после ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге

По факту ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Инцидент произошел 29 сентября на улице Селькоровской. Два пассажирских автобуса столкнулись друг с другом. По данным региональной Госавтоинспекции, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции одним из водителей.

В результате ДТП пострадали 14 человек. Им всем оказали необходимую помощь. На месте аварии работали спасатели и инспекторы ДПС. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области