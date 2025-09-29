Также сообщается о пострадавшей женщине-пассажирке.

В Забайкалье в ДТП с большегрузом погибли три пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 28 сентября на 836-м километре федеральной трассы Иркутск - Чита. По предварительным данным, водитель иномарки Toyota Fielder не справился с управлением и врезался в стоящий на дороге большегруз.

В результате ДТП 80-летний водитель иномарки и два его пассажира 1939 г.р.и 1948 г.р. погибли. Также сообщается о пострадавшей женщине-пассажирке. Ее доставили в медицинское учреждение.Обстоятельства аварии устанавливаются.

Видео: Полиция Забайкалья