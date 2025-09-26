На севере Москвы в ДТП погиб человек

Водитель Chevrolet с различными травмами был госпитализирован.

На севере Москвы в результате ДТП погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером 25 сентября в Прибрежном проезде. Поступило сообщение о столкновении иномарок Kia и Chevrolet. В результате аварии пассажир Chevrolet скончался на месте от полученных травм. Водитель второй иномарки с различными травмами был госпитализирован.

Причины аварии не уточняются. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Купчино автобус врезался в остановку.

Видео: Прокуратура Москвы