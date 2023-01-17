В Купчино автобус врезался в остановку

Возле станции метро "Купчино" в Петербурге произошло ДТП с участием рейсового автобуса.
Как рассказали очевидцы, утром 26 сентября транспортное средство врезалось в остановку. Предварительно, никто не пострадал. На месте работают аварийные службы. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", движение на участке незначительно затруднено.
Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщили о том, что в ДТП возле сквера Галины Старовойтовой китайский кроссовер влетел в ограждение, пострадал пешеход. У него зафиксировали легкие ушибы.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
