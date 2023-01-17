  1. Главная
В Купчино автобус врезался в остановку
Сегодня, 8:58
sashshsas

Предварительно, никто не пострадал.

Возле станции метро "Купчино" в Петербурге произошло ДТП с участием рейсового автобуса. 

Как рассказали очевидцы, утром 26 сентября транспортное средство врезалось в остановку. Предварительно, никто не пострадал. На месте работают аварийные службы. Судя по данным сервиса "Яндекс.Карты", движение на участке незначительно затруднено. 

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП возле сквера Галины Старовойтовой китайский кроссовер влетел в ограждение, пострадал пешеход. У него зафиксировали легкие ушибы. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

