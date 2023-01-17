  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:41
148
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП возле сквера Галины Старовойтовой кроссовер влетел в ограждение, пострадал пешеход

0 0

У мужчины зафиксировали легкие ушибы.

Возле сквера Галины Старовойтовой на перекрестке Суворовского проспекта и улицы Моисеенко в Петербурге произошло ДТП. Есть пострадавший, сообщают очевидцы. 

По предварительным данным, вечером 25 сентября водитель автомобиля Hyundai врезался в китайский кроссовер, после чего последний влетел в ограждение и сбил пешехода. В результате был госпитализирован в больницу 48-летний пешеход, передали в ГУ МВД России по региону. У него зафиксировали легкие ушибы. 

Все детали и обстоятельства аварии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный водитель Lada сбил насмерть пенсионерку в Луге. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии