В ДТП возле сквера Галины Старовойтовой кроссовер влетел в ограждение, пострадал пешеход

У мужчины зафиксировали легкие ушибы.

Возле сквера Галины Старовойтовой на перекрестке Суворовского проспекта и улицы Моисеенко в Петербурге произошло ДТП. Есть пострадавший, сообщают очевидцы.

По предварительным данным, вечером 25 сентября водитель автомобиля Hyundai врезался в китайский кроссовер, после чего последний влетел в ограждение и сбил пешехода. В результате был госпитализирован в больницу 48-летний пешеход, передали в ГУ МВД России по региону. У него зафиксировали легкие ушибы.

Все детали и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный водитель Lada сбил насмерть пенсионерку в Луге.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер