Сегодня, 8:13
Пьяный водитель Lada сбил насмерть пенсионерку в Луге

Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Луге. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне днем на проспекте Урицкого 35-летний водитель Lada Priora, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 80-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу. 

Пострадавшая в результате ДТП скончалась в больнице. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. 

Ранее на Piter.TV: водителя зажало в кабине после столкновения военных грузовиков в Красном Селе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

