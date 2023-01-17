Пьяный водитель Lada сбил насмерть пенсионерку в Луге

Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Луге. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем на проспекте Урицкого 35-летний водитель Lada Priora, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на 80-летнюю женщину. Пенсионерка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшая в результате ДТП скончалась в больнице. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти