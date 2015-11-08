Водителя зажало в кабине после столкновения военных грузовиков в Красном Селе

Пострадавшего госпитализировали.

В Красносельском районе Петербурга произошло столкновение двух военных грузовиков, в результате которого один из водителей оказался зажат в кабине. Его госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел днем 25 сентября на перекрестке Красногородской улицы и Гатчинского шоссе. По предварительным данным, первый грузовик резко затормозил, в него врезался второй автомобиль, двигавшийся следом.

В результате удара одного из водителей зажало в кабине. Для его освобождения спасателям потребовалось использовать гидравлический инструмент. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Его состояние уточняется. Подробности ДТП выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что Nissan сбил первокурсника на проспекте Сизова.

Фото: Piter.TV