Nissan сбил первокурсника на проспекте Сизова

Органы правопорядка проводят служебную проверку обстоятельств инцидента.

Днем 23 сентября, в 12:46, возле дома №19 на проспекте Сизова произошло ДТП. Водитель автомобиля Nissan Tiida, 22-летний молодой человек, двигавшийся по проспекту Королёва от улицы Маршала Новикова в сторону Байконурской улицы, врезался в шестнадцатилетнего студента первого курса колледжа, перемещавшегося на электросамокате поперек дорожного полотна без предварительной остановки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вследствие столкновения несовершеннолетний участник аварии оказался тяжело травмированным и был экстренно направлен в медицинское учреждение.

