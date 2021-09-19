Водитель Datsun наехал на шестиклассницу на Новочеркасском проспекте

Пострадавшую госпитализировали в больницу с различными травмами, в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадала школьница. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 23 сентября 55-летний водитель автомобиля Datsun, двигаясь по Новочеркасскому проспекту от Республиканской улицы, совершил наезд на 12-летнюю шестиклассницу. Девочка переходила проезжую часть после выхода из трамвая.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с различными травмами, в тяжелом состоянии. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: Piter.TV