Петербурженка после ДТП с автобусом в Турции осталась без документов

Жительница Петербурга ждёт переводчика в турецком участке после аварии.

В турецкой Аланье произошла авария с туристическим автобусом, в числе пострадавших оказалась супружеская пара из Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

ДТП произошло на трассе близ Конаклы, где автобус столкнулся с микроавтобусом. Пострадали муж и жена из Петербурга — Владимир и Светлана. Мужчина остаётся в больнице с более серьёзными травмами, тогда как его супругу после обследования выписали.

Светлану доставили в полицию для дачи показаний. Там она столкнулась с трудностями: у неё нет документов и доступа к интернету. Женщина ожидает приезда переводчика. По её словам, некоторое время с ними работал представитель страховой компании, но затем он исчез.

Вещи пострадавшей находятся при ней. Полицейские по её просьбе связались с переводчиком.

