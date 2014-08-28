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В Кировске нетрезвый мужчина стрелял по прохожим
Сегодня, 11:00
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В Кировске нетрезвый мужчина стрелял по прохожим

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Его привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

В Кировске задержан нетрезвый мужчина, стрелявший из пневматики по прохожим. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 5 сентября поступило сообщение о том, что у здания детской библиотеки по улице Кирова неизвестный открыл стрельбу. Им оказался 39-летний местный житель. 

Подозреваемого доставили в отдел для разбирательства, где его привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). В результате хулиганской выходки мужчины никто не пострадал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, изъят пневматический пистолет. Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности. 

Ранее на Piter.TV: задержан житель Пушкина, стрелявший из сигнального револьвера. 

Фото: Piter.TV

Теги: кировск, стрельба из пневматики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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