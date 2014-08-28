Задержан житель Пушкина, стрелявший из сигнального револьвера

Мужчина стрелял из окна своей квартиры.

В Пушкине правоохранителями задержан местный житель, который напугал прохожих стрельбой из сигнального револьвера. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 сентября в полицию поступила информация о том, что из окна дома по Красносельскому шоссе неизвестный стреляет по людям из окна. На место происшествия незамедлительно направили полицейских.

У дома 7 по Красносельскому шоссе был задержан 60-летний мужчина. Установлено, что он из своей квартиры произвел несколько выстрелов из сигнального пистолета в воздух. В результате случившегося никто не пострадал.

Подозреваемого привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сигнальный револьвер изъят.

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Фото: Piter.TV